Una mostra di Fendi ha riunito capi e accessori di Karl Lagerfeld, portando in un museo pezzi storici della moda. La rassegna ha ripercorso la carriera del designer, evidenziando l’influenza sulla maison e sul settore. La domanda sulla possibilità di una sfilata di diventare esposizione museale e sulla moda come forma d’arte si è fatta più concreta, riflettendo su un cambio di percezione avvenuto nel tempo.

Può una sfilata finire in un museo? E soprattutto: la moda può essere considerata arte? Oggi la risposta sembra quasi scontata, ma quarant’anni fa era una questione che divideva critici, storici e addetti ai lavori. È proprio da questa domanda che parte “After. Un Percorso di Lavoro. FendiKarl Lagerfeld 1985”, la nuova mostra voluta da Maria Grazia Chiuri che riporta in vita una delle esposizioni più rivoluzionarie mai dedicate alla moda italiana. L’inaugurazione, ospitata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, arriva in contemporanea con il debutto della prima collezione Haute Couture di Chiuri per Fendi e rappresenta molto più di una semplice operazione nostalgia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Maria Grazia Chiuri riporta in vita Karl Lagerfeld: la mostra Fendi che riscrive la storia della moda (e dimostra che la fashion è arte)

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