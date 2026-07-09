Fendy day alla Gnamc e il ritorno di Maria Grazia Chiuri Alta Moda e arte? Una storia d' amore

Questa sera alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea si è tenuta la prima sfilata di haute couture firmata da Maria Grazia Chiuri per Fendi. La collezione ha sfilato tra le opere d’arte esposte, creando un collegamento tra moda e arte. La passerella ha visto protagonisti capi eleganti, con dettagli raffinati e sartoriali, in un’atmosfera che ha unito ricordi e significati diversi. La designer ha presentato la sua prima collezione con un approccio che integra alta moda e creatività artistica.

Una sfilata densa di ricordi e significati quella di questa sera alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea dove andrà in scena la prima collezione haute couture Fendi firmata da Maria Grazia Chiuri, una «romana doc» come l’ha definita il sindaco Gualtieri. E che ha portato il suo talento in tutto il mondo: dopo aver disegnato Valentino insieme a Pierpaolo Piccioli per 8 anni, nel 2016 la designer è stata chiamata da Dior come direttrice creativa fino allo scorso anno. Per lei la maison Fendi (proprietà del gruppo Lvmh dal 2001), dove aveva già lavorato con successo all’inizio della sua carriera, rappresenta un ritorno a casa. E la scelta della location non è affatto casuale: nel 1985, per celebrare i sessant’anni della griffe, la Gnamc aveva ospitato la mostra «Un percorso di lavoro. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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