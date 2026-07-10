Maria Grazia Chiuri ha presentato la sua prima collezione di alta moda da Fendi a Roma, dopo aver chiuso la settimana di sfilate a Parigi. La stilista ha dichiarato che la couture deve essere concreta, reale e portabile, eliminando effetti speciali. La sfilata ha combinato elementi di arte, memoria e l’uso di pellicce riciclate. La collezione si è concentrata su capi semplici, senza eccessi, evidenziando un approccio più pratico alla moda di alta gamma.

Da Parigi a Roma per chiudere questa settimana di sfilate con l’ultimo debutto di stagione, quello di Maria Grazia Chiuri nella Couture di Fendi. Dopo nove anni alla guida di Dior, per la stilista romana è un ritorno a casa: è qui, con le “ signore ” Fendi che ha iniziato la sua carriera nella moda assieme a Pierpaolo Piccioli, entrambi freschi di diploma all’Accademia di Costume e Moda. Di anni ne sono passati e per lei è un po’ come chiudere un cerchio. Non a caso ha deciso di ambientare la sfilata alla Galleria Nazionale riammettendo la mostra ideata da Karl Lagerfeld nell’85: all’epoca nessuno aveva mai osato prima fare una mostra di moda, tanto più in un museo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maria Grazia Chiuri torna dove tutto è cominciato: “Basta effetti speciali. La couture oggi deve essere concreta, reale e portabile”. La prima sfilata di alta moda da Fendi tra arte, memoria e pellicce riciclate

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Maria Grazia Chiuris Fendi Debut: A New Era! | Fashion & Lifestyle

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