Mare Nostrum Awards Il Gruppo Grimaldi premia l’informazione

È terminata la XVIII edizione del Mare Nostrum Awards, premio giornalistico internazionale promosso dalla rivista Grimaldi Magazine Mare. L’evento ha visto la consegna di riconoscimenti a vari giornalisti per lavori pubblicati nel corso dell’anno, senza fornire dettagli sui vincitori o le categorie. La cerimonia si è svolta in presenza, con partecipazione di professionisti del settore e rappresentanti dell’editoria. La premiazione ha concluso il ciclo di eventi dedicati alla tutela e alla promozione dell’informazione.

Si è conclusa la XVIII Edizione del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards. L’evento, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum e patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, si è confermato come un momento di riferimento per il mondo dello shipping, della cultura e dell’informazione, celebrando il giornalismo d’inchiesta e la divulgazione dedicati alla valorizzazione dei trasporti marittimi. Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta al Grand Hotel Vesuvio di Napoli hanno partecipato rappresentanti istituzionali, del comparto accademico e delle imprese marittime. Tra le autorità presenti spiccavano Javier Triana Jiménez, Console Generale di Spagna, e Khaled Fekih, Console di Tunisia a Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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XVIII EDIZIONE DEL MARE NOSTRUM AWARDS

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