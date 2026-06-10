Le nazioni non decadono quando perdono ricchezza, ma quando smettono di valorizzare il loro spazio geografico. Negli ultimi anni, l’Italia ha progressivamente abbandonato una visione strategica del suo territorio, passando da una concezione di tutela e sviluppo a un approccio più superficiale. La trasformazione ha portato a una minore attenzione alle risorse e alle potenzialità del Paese, influenzando le politiche e le decisioni a livello nazionale.

Nonostante l’appartenenza alla NATO e i vincoli imposti dalla Guerra Fredda, per decenni l’Italia ha saputo ritagliarsi uno spazio autonomo e svolgere un ruolo geopolitico di grande rilievo. Soprattutto nel Mediterraneo. Da Enrico Mattei ad Aldo Moro, la politica estera italiana aveva compreso una verità elementare: chi controlla le relazioni economiche, energetiche e diplomatiche nel Mediterraneo dispone di una leva strategica decisiva. L’Italia, pur non essendo una superpotenza sapeva sfruttare la propria posizione geografica per costruire relazioni che le consentivano di esercitare un’influenza ben superiore al proprio peso politico e militare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dal Mare Nostrum al Mare Eorum, le Nazioni non decadono quando perdono ricchezza, ma quando non riconoscono più il valore geografico

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