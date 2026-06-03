Il Mediterraneo viene descritto come uno spazio simbolico di incontro, memoria e visione contemporanea. La riflessione si concentra sul ruolo di questa regione come punto di collegamento tra diverse culture e storie. La data indicata è il 3 giugno 2026, e la città coinvolta è Arezzo. Non vengono forniti ulteriori dettagli su eventi specifici o iniziative legate a questa tematica.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Il Mediterraneo come spazio simbolico di incontro, memoria e visione contemporanea. E’ attorno a questa idea che prende forma Mare Nostrum, il percorso espositivo con cu i Andrea Roggi sviluppa, in questa estate 2026, un itinerario tra Liguria e Sardegna, trasformando la scultura in uno strumento di dialogo con il territorio, con il mare e con a storia dei luoghi che lo accolgono. Le monumentali opere in bronzo dell’artista toscano entrano così in relazione con città, porti e paesaggi affacciati sul mare, costruendo una narrazione che intreccia arte pubblica, identità culturale e memoria mediterranea. In Mare Nostrum il mare non è soltanto uno sfondo geografico, ma una presenza viva che attraversa le opere e ne amplifica il rapporto con lo spazio, con la luce e con la dimensione collettiva dei luoghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Andrea Roggi, ecco il suo Mare Nostrum

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