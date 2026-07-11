Durante le qualifiche del Gran Premio di Germania 2026, Marco Bezzecchi è scivolato e si è infortunato. L’incidente è avvenuto oggi, 11 luglio, durante la sessione di qualifiche dell’undicesima prova del campionato mondiale di MotoGP. Il pilota è caduto mentre era in pista e ha subito un infortunio che ha interrotto la sua partecipazione alle qualifiche. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Caduta e brutto infortunio per Marco Bezzecchi oggi, 11 luglio, durante le qualifiche del Gp di Germania 2026, undicesima prova del Mondiale di MotoGp. Il pilota dell’Aprilia è rientrato dolorante al parco chiuso e le notizie che sono arrivate dall’infermeria non sono positive. Il mondiale di Bezzecchi si fa quindi sempre più in salita perché l’atleta dovrà operarsi. Dopo gli accertamenti clinici effettuati il team Aprilia ha infatti fatto sapere che ha riportato la frattura completa e scomposta della clavicola a seguito della caduta che ha reso necessario il rientro in Italia per sottoporsi ad operazione. BREAKING? Marco Bezzecchi will miss the #GermanGP after sustaining a broken left collarbone Wishing you a speedy recovery, Bez!??? #MotoGP pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marco Bezzecchi, caduta e infortunio al Gp di Germania 2026

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Marco Bezzecchi Suffers Painful Sachsenring Crash | German GP 2026 | Marco Bezzecchi crash

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