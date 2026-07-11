Una squadra di calcio con un lungo passato di acquisti e successi ora si trova a dover affrontare una fase di rilancio. La società, conosciuta come Spal fin dai primi anni di Eccellenza, ha attraversato numerosi momenti difficili, tra cui ripetuti problemi legali e finanziari che hanno colpito il club e la sua tifoseria. La situazione attuale richiede interventi mirati per risollevarsi e riprendere un percorso positivo.

Noi l’abbiamo sempre chiamata Spal, fin dal primo giorno di Eccellenza, anche quando poteva suonare "illegale" - non lo era, illegali caso mai sono stati i ripetuti stupri che hanno messo in ginocchio per ben tre volte in vent’anni un popolo ridotto in gramaglie. Ora che si può finalmente tornare a pieno titolo all’ovetto e ai quattro magici puntini, le campane devono suonare a festa. Anche perchè, rarissima avis, il Comune ha riportato a casa il marchio con il bacio bipartisan di maggioranza e opposizione, e quando mai? L’operazione è storica: l’ente pubblico si appropria di un bene che fa parte del patrimonio condiviso dei ferraresi. Poi certo, non sfugge per niente che i tifosi sono anche elettori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marchio, acquisto storico. E ora bisogna risollevarsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sabatini consiglia la Juve: «Per risollevarsi bisogna cambiare tutto. Spalletti? Non va messo in discussione»In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato della situazione della Juventus, sottolineando che per tornare ai livelli...

Acea, arriva il riconoscimento del marchio storico di interesse nazionaleAcea ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale.

Temi più discussi: Marchio S.P.A.L., il comune si aggiudica il marchio storico all’asta; Lusso, riparte il mercato: crescita fino al 5% nel 2026 e 7% entro 2027; Arriva il giorno del giudizio sul marchio SPAL e il Comune di Ferrara è in prima fila; I nuovi progetti retail dei brand della moda, del lusso e del gioiello.

Un'unità esterna di un condizionatore a marchio cinese Midea fotografata all'esterno dell'edificio del ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, il 5 luglio 2026. Lo scorso anno, in Europa si è registrata una corsa all'acquisto di condizionatori prodotti in x.com

Marchio, acquisto storico. E ora bisogna risollevarsiSpal, il Comune si è appropriato di un bene che è patrimonio della città. Adesso si vedranno le capacità di Portelli, senza buttare tutto l’assetto attuale. sport.quotidiano.net

Acquisto il libro della Battaglia Marchio se sto già prendendo il set base? reddit

Arriva il giorno del giudizio sul marchio SPAL e il Comune di Ferrara è in prima filaSiamo al momento della verità per le sorti dello storico marchio SPAL. Il nome e i loghi a esso collegati sono pronti per andare all'asta giovedì 9 luglio alle ore 10, curiosamente nello stesso giorno ... lospallino.com