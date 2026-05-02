Acea arriva il riconoscimento del marchio storico di interesse nazionale

Acea ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un riconoscimento ufficiale per l’azienda. L’iscrizione evidenzia il ruolo dell’impresa nella storia industriale del Paese e la sua presenza nel tempo nel settore di riferimento. La certificazione si aggiunge a un percorso di tutela e valorizzazione della sua identità storica.

Acea ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un riconoscimento che valorizza la continuità, la solidità e il contributo dell’azienda alla storia industriale del Paese. Il Marchio Storico di Interesse Nazionale, introdotto dal Decreto Crescita 2019, è riservato ai marchi utilizzati in modo continuativo da almeno 50 anni e riconducibili a imprese italiane con una consolidata tradizione di eccellenza. L’iscrizione, gestita dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rappresenta un attestato ufficiale di storicità e continuità produttiva. L’azienda, guidata da Fabrizio Palermo, celebra 117 anni di storia (1909-2026).🔗 Leggi su Ildenaro.it The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Acea ottiene il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionaleUn attestato che valorizza 117 anni di storia industriale, rafforzando identità e posizionamento dell'azienda nel panorama industriale italiano e... Leggi anche: Castello di Meleto. Sigillo del marchio storico di interesse nazionale Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il riconoscimento di Marchio Storico Nazionale per Acea e il consolidamento degli asset industriali. ACEA ottiene il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse NazionaleROMA (ITALPRESS) – ACEA ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un riconoscimento che valorizza la continuità, la solidità e il contributo dell’azien ... toscanamedianews.it ACEA diventa marchio storico di interesse nazionaleL'iscrizione di ACEA al Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale valorizza la continuità, la solidità e il contributo dell'azienda alla storia industriale del Paese ... affaritaliani.it