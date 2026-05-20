Sabatini consiglia la Juve | Per risollevarsi bisogna cambiare tutto Spalletti? Non va messo in discussione
In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato della situazione della Juventus, sottolineando che per tornare ai livelli desiderati è necessario un cambiamento totale. Ha anche commentato la posizione dell’attuale allenatore, affermando che non dovrebbe essere messo in discussione. Sabatini ha analizzato nel dettaglio i problemi della squadra e ha fornito alcune indicazioni sulle possibili strategie future, senza entrare nel merito di eventuali nomi o decisioni specifiche.
di Francesco Spagnolo Walter Sabatini in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport si è soffermato sulla Juve analizzando nei dettagli la situazione. La situazione in casa Juve è complessa e confusa dopo la più che probabile esclusione dalla Champions League 2026-27. Ad affrontare un’analisi non facile ci pensa uno dei più grandi Direttori sportivi italiani, Walter Sabatini. Ecco le sue parole a Tuttosport. SI ASPETTAVA IL CROLLO – « No, assolutamente no, sono rimasto spiazzato. Mi aspettavo un avvio di partita folgorante della squadra, in linea col rendimento degli ultimi mesi. Sono ancora senza parole: un crollo nel momento più importante della stagione fa indubbiamente riflettere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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