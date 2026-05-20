Sabatini consiglia la Juve | Per risollevarsi bisogna cambiare tutto Spalletti? Non va messo in discussione

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato della situazione della Juventus, sottolineando che per tornare ai livelli desiderati è necessario un cambiamento totale. Ha anche commentato la posizione dell’attuale allenatore, affermando che non dovrebbe essere messo in discussione. Sabatini ha analizzato nel dettaglio i problemi della squadra e ha fornito alcune indicazioni sulle possibili strategie future, senza entrare nel merito di eventuali nomi o decisioni specifiche.

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