Marc Marquez ha vinto la sprint del Gran Premio di Germania, l’undicesimo appuntamento stagionale della MotoGP. Lo spagnolo, in sella a una Ducati, ha preceduto il fratello Alex e ha incrementato di 8 punti il vantaggio su un altro pilota in classifica. La gara si è svolta sul circuito di Chemnitz. Di Giannantonio si è posizionato sul podio.

Lo spagnolo della Ducati precede il fratello Alex e guadagna 8 punti su Martin CHEMNITZ (GERMANIA) - Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole, tiene la testa della gara dall'inizio alla fine, precedendo sul traguardo le altre due Desmosedici del fratello Alex Marquez (Gresini) e Fabio Di Giannantonio (VR46). Seguono a distanza le due Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, quarto, e Raul Fernandez, quinto, che precedono quella ufficiale del leader di classifica Jorge Martin, davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia. Chiudono la top ten Pedro Acosta (Ktm), Fabio Quartararo (Yamaha) e Diogo Moreira (Honda Lcr). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marc Marquez vince la sprint in Germania, Di Giannantonio sul podio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP Sachsenring (Germania) sprint: Marc Marquez vince, 2° Alex, infortunato Bez

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: MotoGP, Marc Marquez vince la Sprint in Germania davanti al fratello Alex. Di Giannantonio sul podio, Martin non brilla

Leggi anche: Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Germania 2026: Marquez dominatore, Di Giannantonio sul podio

Temi più discussi: MotoGP | Perché gli ingaggi di Marc Marquez e Mir da parte di Gresini sono due storie completamente diverse; MotoGP 2026. ESCLUSIVO - Álex Márquez: Volevo fare la Q2, il team diceva di no, poi è arrivato Marc e mi ha detto tu non la fai, senza opzione [VIDEO]; Marc Márquez è a una sola vittoria da Giacomo Agostini prima del Sachsenring; Davide Tardozzi: Ho scoperto il lato umano di Marc Marquez. La separazione con Bagnaia è un bene per tutti.

#Marquez domina al Sachsenring: Marc vince la Sprint davanti ad Alex! Di Giannantonio 3°, Bagnaia 7° x.com

Marquez domina al Sachsenring: Marc vince la Sprint davanti ad Alex! Di Giannantonio 3°, Bagnaia 7°Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole, tiene la testa della gara dall'inizio al ... tuttosport.com

Dominio Marquez nella Sprint al Sachsenring: vince Marc davanti ad Alex, terzo Di GiannantonioI due fratelli spagnoli della Ducati sempre davanti nella gara del sabato in Germania: Martin sesto, Bagnaia settimo ... corrieredellosport.it