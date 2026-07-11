Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Germania 2026 | Marquez dominatore Di Giannantonio sul podio

Marquez ha concluso in prima posizione nella Sprint Race del GP di Germania 2026 sul circuito del Sachsenring, davanti a tutti i piloti. Di Giannantonio si è posizionato sul podio, arrivando secondo. La gara, disputata oggi, ha visto i motociclisti affrontarsi in una competizione veloce e intensa, con sorpassi e scambi di posizione durante tutto l’arco della corsa.

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Germania 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra tedesca e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Germania, rispettando il pronostico della vigilia su uno dei suoi tracciati preferiti. Il fuoriclasse spagnolo è scattato dalla pole position in sella alla Ducati ufficiale e... 🔗 Leggi su Oasport.it

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