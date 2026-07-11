Marc Marquez ha conquistato la pole position al Gran Premio di Germania al Sachsenring, ottavo appuntamento della stagione MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il fratello Alex e Di Giannantonio. Durante la sessione, Bezzecchi è caduto, senza riportare gravi conseguenze. La gara si svolgerà nel circuito tedesco, con Marquez in prima fila.

Lo spagnolo della Ducati precede il fratello Alex e Di Giannantonio. Preoccupa il riminese CHEMNITZ (GERMANIA) - Marc Marquez conquista la pole position al Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati firma il giro veloce in 1'19"041 e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi (ore 15) e nella gara di domani (ore 14). Completano la prima fila altre due Ducati, quella del team Gresini del fratello Alex Marquez, più lento di appena 61 millesimi, mentre scatterà dalla terza casella in griglia Fabio Di Giannantonio (VR46), staccato di 0"147. In quarta posizione c'è l'Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez, che precede il compagno di squadra Ai Ogura e la Yamaha di Fabio Quartararo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marc Marquez in pole al Sachsenring, caduta per Bezzecchi

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Marc Marquezs UNREAL Sprint turnaround

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