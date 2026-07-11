Durante il Gran Premio di Germania, l’undicesimo appuntamento della stagione MotoGP, Marc Marquez ha ottenuto la pole position. Nel corso della gara, un altro pilota è caduto, riportando una frattura alla clavicola. La caduta è avvenuta durante le prove o la gara stessa, mentre Marquez ha concluso in prima posizione. La competizione si è svolta a Chemnitz, in Germania.

CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez ha conquistato la pole position al Gran Premio di Germania, l’undicesimo appuntamento della stagione MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ha registrato il tempo di 1’19?041, assicurandosi il primo posto nella sprint di oggi (ore 15) e nella gara di domani (ore 14). La prima fila è completata da altre due Ducati: quella di Alex Marquez, pilota del team Gresini, staccato di soli 61 millesimi, e Fabio Di Giannantonio della VR46, terzo con un distacco di 0?147. In quarta posizione troviamo Raul Fernandez dell’Aprilia, seguito dal compagno di squadra Ai Ogura e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Franco Morbidelli, sempre della VR46, si piazza al settimo posto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez conquista la pole in Germania, Bezzecchi cade e si frattura la clavicola.

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