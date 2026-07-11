Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato e trasferito in una comunità per minori nell’ambito delle indagini sul duplice accoltellamento avvenuto a Marano il 30 marzo. Le autorità hanno emesso un ordine di custodia in carcere, ritenendo il giovane gravemente indiziato di tentato omicidio plurimo aggravato. L’operazione segue il raid a coltellate che ha coinvolto i due giovani feriti.

Svolta nelle indagini sul duplice accoltellamento avvenuto lo scorso 30 marzo a Marano. Un ragazzo di 16 anni è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito in una comunità per minori perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo l'accusa, sarebbe l'autore dell'aggressione che costò il ferimento di due coetanei, colpiti ripetutamente con un coltello nei pressi delle giostre di via Falcone. L'episodio si verificò in pieno giorno in una delle aree più frequentate dai giovani della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sedicenne avrebbe colpito i due ragazzi con numerosi fendenti, raggiungendoli in zone vitali del corpo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marano, “Punisci quei ragazzi”: l’ordine dal carcere e il raid a coltellate, arrestato un 16enne

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