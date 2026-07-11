Marano accoltella due coetanei per gelosia | arrestato 16enne
Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dopo aver ferito due coetanei con coltellate durante una lite scaturita da motivi di gelosia. L'aggressione è avvenuta colpendo le vittime in parti vitali del corpo. La polizia ha intervenuto e ha fermato il giovane poco dopo l’accaduto. Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale, le loro condizioni non sono state rese note.
Avrebbe accoltellato due coetanei colpendoli ripetutamente in parti vitali del corpo al culmine di una lite nata per motivi di gelosia. Per questo un minorenne è stato raggiunto da un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dall'Autorità giudiziaria minorile con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. Il provvedimento è stato eseguito al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura per i Minorenni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe aggredito due coetanei utilizzando un'arma da taglio e colpendoli più volte in zone vitali del corpo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Follia della gelosia a Marano: accoltella due coetanei nella movida, arrestato un 16enne
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