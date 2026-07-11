Marano accoltella due coetanei per gelosia | arrestato 16enne

Notizia in breve

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dopo aver ferito due coetanei con coltellate durante una lite scaturita da motivi di gelosia. L'aggressione è avvenuta colpendo le vittime in parti vitali del corpo. La polizia ha intervenuto e ha fermato il giovane poco dopo l’accaduto. Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale, le loro condizioni non sono state rese note.