Marano accoltella due coetanei | 16enne collocato in comunità
Un ragazzo di 16 anni è stato collocato in una comunità dopo aver accoltellato due coetanei. La misura cautelare è stata disposta per tentato omicidio plurimo. L’episodio è avvenuto a Marano, dove i due giovani feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La polizia ha eseguito l’ordinanza nei confronti del minorenne, che ora si trova in una struttura protetta.
Marano, due giovani accoltellati: misura cautelare per un 16enne accusato di tentato omicidio plurimo. Eseguita una misura cautelare nei confronti di un minorenne. I Carabinieri della Stazione di Marano di Napoli hanno dato esecuzione, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli, a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 16enne. Il ragazzo è gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di tentato omicidio plurimo aggravato. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’aggressione a due coetanei. L’inchiesta riguarda un episodio nel corso del quale due giovani sarebbero stati colpiti con un’arma da taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Follia della gelosia a Marano: accoltella due coetanei nella movida, arrestato un 16enne
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