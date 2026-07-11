Marano accoltella due coetanei | 16enne collocato in comunità

Notizia in breve

Un ragazzo di 16 anni è stato collocato in una comunità dopo aver accoltellato due coetanei. La misura cautelare è stata disposta per tentato omicidio plurimo. L’episodio è avvenuto a Marano, dove i due giovani feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La polizia ha eseguito l’ordinanza nei confronti del minorenne, che ora si trova in una struttura protetta.