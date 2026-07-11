Maltempo in arrivo in Italia scatta l’allerta meteo | Attesi temporali e frane

Notizia in breve

In Italia è stata emessa un’allerta meteo a causa di maltempo in arrivo. Sono previsti temporali e frane, con le prime avvisaglie che si manifestano attraverso un cambiamento lento e persistente nell’atmosfera. Le condizioni meteorologiche sono in evoluzione e si stanno monitorando le aree a rischio. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti delle previsioni.