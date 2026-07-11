Maltempo in arrivo in Italia scatta l’allerta meteo | Attesi temporali e frane
In Italia è stata emessa un’allerta meteo a causa di maltempo in arrivo. Sono previsti temporali e frane, con le prime avvisaglie che si manifestano attraverso un cambiamento lento e persistente nell’atmosfera. Le condizioni meteorologiche sono in evoluzione e si stanno monitorando le aree a rischio. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti delle previsioni.
Le prime avvisaglie si manifestano quasi sempre nello stesso modo, attraverso un impercettibile ma costante mutamento dell’atmosfera circostante. L’aria, che fino a poche ore prima si presentava immobile e satura del calore tipico della stagione estiva, inizia improvvisamente a farsi più pesante, mentre all’orizzonte i profili netti dei rilievi vengono progressivamente inghiottiti da coltri nuvolose dai toni plumbei. In questi momenti di attesa, il silenzio della natura viene interrotto soltanto dal sibilo dei primi refoli di vento che scuotono le cime degli alberi, preannunciando una rapida e violenta rottura dell’equilibrio meteorologico.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Maltempo in arrivo, scatta lallerta: Protezione civile invita alla prudenza e a ridurre spostamenti
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