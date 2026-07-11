Maltempo allerta meteo gialla domani 12 luglio in Trentino per temporali e frane | i settori a rischio

Notizia in breve

Domani, domenica 12 luglio 2026, in Trentino Alto Adige è prevista un’allerta meteo gialla a causa di temporali e possibili frane. La Protezione Civile ha segnalato rischi idrogeologici in alcune zone della regione, dove sono attesi acquazzoni intensi e pioggia persistente. La situazione riguarda specificamente settori del territorio e si raccomanda attenzione alle condizioni meteorologiche.