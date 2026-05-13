Maltempo scatta l’allerta meteo in Campania | temporali e possibili grandinate

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo in Campania, valido dalle 13 alle 21 di oggi. Sono previsti temporali e possibili grandinate in diverse zone della regione. La comunicazione invita i cittadini a prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e a adottare misure di prudenza durante le ore interessate. Nessun dettaglio riguardo a danni o interventi specifici è stato comunicato al momento.

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La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania valido dalle 13 alle 21 di oggi. Attesi rovesci improvvisi, raffiche di vento e possibili criticità idrogeologiche. La Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo in Campania di livello giallo valida dalle ore 13 alle ore 21 di oggi per diverse aree del territorio regionale. La decisione è arrivata sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, che prevede precipitazioni anche a carattere temporalesco, con fenomeni localmente intensi e caratterizzati da rapida evoluzione. L’incertezza previsionale e la rapidità di formazione dei temporali rendono possibile il verificarsi di precipitazioni improvvise anche di moderata intensità.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Maltempo, scatta l’allerta meteo in Campania: temporali e possibili grandinate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ancora maltempo a Napoli e in Campania: nuova allerta meteo per temporali fino a domani, possibili inondazioniLa Protezione Civile della Regione Campania invita a prestare attenzione a fenomeni di dissesto idrogeologico anche in assenza di nuove... Leggi anche: Allerta meteo per temporali in Campania: scatta l'allerta meteo Temi più discussi: Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: ecco i Comuni a rischio; Maltempo, scatta l'allerta gialla di Protezione civile per forti temporali; Ancora maltempo a Milano: scatta l'allerta meteo per temporali; Meteo in Toscana, arrivano altri temporali: scatta l’allerta arancione – La lista dei comuni a rischio. Maltempo in Campania, scatta l’allerta meteo gialla: rischio temporali, grandine e raffiche di vento salernonotizie.it/2026/05/13/mal… x.com Torna il maltempo, scatta l'allerta meteo: «temporali forti, piogge intense e allagamenti»Allerta gialla in FVG dal 14 al 15 maggio: temporali forti, piogge intense, vento e rischio acqua alta sulla costa. nordest24.it Maltempo in Toscana: tempesta di pioggia e vento, scatta allerta gialla giovedì 14. Le zone a rischioIl maltempo continua ad interessare la Toscana. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla per mareggiate e vento forte dalle ore 12 di domani, giovedì 14 m ... firenzepost.it