Giornata dell' Europa il sindaco invita in piazza per celebrare i valori fondativi dell' Unione Europea

In occasione della Giornata dell'Europa, il sindaco ha invitato i cittadini a partecipare a un evento in piazza per celebrare i principi alla base dell’Unione Europea. In un momento in cui si registrano tensioni internazionali, con aumenti di nazionalismi e conflitti, l’amministrazione ha sottolineato l’importanza di utilizzare simboli e luoghi pubblici per rafforzare il senso di comunità e di identità europea. L’appuntamento è stato annunciato attraverso comunicati ufficiali e inviti rivolti alla cittadinanza.