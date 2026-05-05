Giornata dell' Europa il sindaco invita in piazza per celebrare i valori fondativi dell' Unione Europea
In occasione della Giornata dell'Europa, il sindaco ha invitato i cittadini a partecipare a un evento in piazza per celebrare i principi alla base dell’Unione Europea. In un momento in cui si registrano tensioni internazionali, con aumenti di nazionalismi e conflitti, l’amministrazione ha sottolineato l’importanza di utilizzare simboli e luoghi pubblici per rafforzare il senso di comunità e di identità europea. L’appuntamento è stato annunciato attraverso comunicati ufficiali e inviti rivolti alla cittadinanza.
“In uno scenario internazionale sempre più cupo, dove nazionalismi, guerre, barriere e muri sembrano riportarci alle pagine più buie della storia del ‘900, crediamo che anche i simboli e le piazze possano svolgere un ruolo fondamentale per una ricostruzione diffusa e capillare dello spirito.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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