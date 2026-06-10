Unione Europea | Casini Commissione europea ' I fondi Ue si misurano nelle storie dei cittadini e delle imprese'

Un portavoce della Commissione europea ha affermato che i fondi Ue sono legati alle esperienze di cittadini e imprese. Ha spiegato che ogni finanziamento rappresenta opportunità concrete, come progetti di crescita, sviluppo di imprese e miglioramenti nelle comunità. Le storie associate ai fondi evidenziano i risultati pratici di questi investimenti.

“Dietro ogni fondo europeo ci sono opportunità reali, percorsi professionali, imprese che crescono e comunità che si sviluppano; le storie da raccontare sono davvero tante. I fondi europei finanziano una quantità enorme di attività in Europa e in Italia” ha detto Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, durante il lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea, sul Bilancio Europeo - “Più forti insieme” presso “Europa Experience - David Sassoli” a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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