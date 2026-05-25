Un uomo di 71 anni è morto nel primo pomeriggio durante una partita di padel in una struttura sportiva vicino a Sant’Angelo a Cupolo, nei pressi del capoluogo. Secondo quanto riferito, l’uomo ha accusato un malore improvviso mentre giocava e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia sta accertando le cause del decesso.

Dramma questo pomeriggio in una struttura sportiva alle porte del capoluogo nei pressi della frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo.Un uomo di 71 anni, mentre stava giocando a padel, ha avvertito un malore e si è accasciato al suolo. Subito soccorso da un medico e quindi dal personale del 118 che hanno tentato di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia sul campo di padel, 71enne stroncato da un malore

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