Malore nel sonno Marco Samuele muore a 21 anni

Un giovane di 21 anni è morto durante il sonno nella sua casa in via Antonello D’Aquino, tra martedì e mercoledì. La causa del decesso non è ancora stata chiarita, e le autorità stanno effettuando accertamenti. La famiglia ha chiamato i soccorsi, ma il decesso è stato confermato sul posto. Le indagini sono in corso per stabilire cosa abbia provocato il decesso improvviso.

FRANCAVILLA AL MARE – Si dovrà attendere ancora per conoscere le cause della morte di Marco Samuele, il 21enne deceduto nella notte tra martedì e mercoledì nella sua abitazione di via Antonello D’Aquino. A fare la drammatica scoperta è stata la madre del ragazzo. Nella mattinata di ieri ha cercato di svegliarlo, ma senza ottenere alcuna risposta. Immediata la richiesta di aiuto al 118: il personale sanitario, giunto sul posto insieme ai carabinieri, ha tentato inutilmente di rianimare il giovane. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. Marco Samuele era uno studente universitario molto conosciuto in città. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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