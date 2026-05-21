Malore nel sonno muore insegnante di 40 anni nel Salernitano

Una donna di 40 anni, madre di due figli, è deceduta questa mattina nella sua casa a Sassano, nel Salernitano. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificato un malore durante il sonno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro e sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte. La notizia ha suscitato sconcerto tra parenti e vicini di casa.

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