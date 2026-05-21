Malore nel sonno muore insegnante di 40 anni nel Salernitano
Una donna di 40 anni, madre di due figli, è deceduta questa mattina nella sua casa a Sassano, nel Salernitano. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificato un malore durante il sonno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro e sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte. La notizia ha suscitato sconcerto tra parenti e vicini di casa.
Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna di 40 anni, madre di due bambini, è morta questa mattina nella sua abitazione a Sassano, nel Salernitano. La vittima, insegnante molto conosciuta nel territorio, sarebbe stata colta da un malore durante il sonno. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto dopo l’allarme lanciato dai familiari. I sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, intervenuti per gli adempimenti di rito e per ricostruire l’esatta dinamica del decesso. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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