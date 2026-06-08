Un giovane imprenditore agricolo di 29 anni è stato trovato senza vita nel suo letto da fidanzata, che è anche infermiera. È morto nel sonno e il decesso è avvenuto senza segni evidenti di lotta o traumi. La scoperta è stata fatta al mattino. La causa del decesso non è ancora stata ufficialmente accertata.

Si è spento improvvisamente, nel sonno, Nicola De Paoli. Imprenditore agricolo di San Lorenzo, frazione di Valvasone Arzene, a trovarlo privo di senso al mattino è stata la fidanzata Giorgia, infermiera. Ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, procedura proseguita poi per oltre mezz'ora. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Malore nel sonno, Nicola De Paoli muore a 29 anni accanto alla fidanzata

Notizie e thread social correlati

Malore nel sonno, muore insegnante di 40 anni nel SalernitanoUna donna di 40 anni, madre di due figli, è deceduta questa mattina nella sua casa a Sassano, nel Salernitano.

Addio al “Kaiser”, il mondo della musica e dello sport piange Nicola: malore nel sonno a 61 anniNicola Zavatta, noto come il “Kaiser”, è morto nel sonno a 61 anni a causa di un infarto.

Temi più discussi: Malore nel sonno, Nicola De Paoli muore a 29 anni accanto alla fidanzata; Malore nel sonno, Nicola muore a 29 anni: la compagna si sveglia e lo trova nel letto senza vita; Muore nel sonno a 29 anni, la fidanzata cerca di rianimarlo prima dell’arrivo del 118; Guerra Iran, Usa: Abbattuti droni iraniani nello stretto di Hormuz, minacciavo il traffico di navi.

Malore nel sonno, Nicola De Paoli muore a 29 anni accanto alla fidanzata x.com

Malore nel sonno, Nicola De Paoli muore a 29 anni accanto alla fidanzataVALVASONE ARZENE - Si stava affacciando ai suoi trent’anni, che avrebbe compiuto a ottobre, con la felicità di alcuni traguardi importanti da poco raggiunti e il desiderio ... ilmattino.it

Pordenone, malore nel sonno: Nicola De Paoli muore a 29 anni accanto alla fidanzataSi stava affacciando ai suoi trent’anni, che avrebbe compiuto a ottobre, con la felicità di alcuni traguardi importanti da poco raggiunti e ... msn.com