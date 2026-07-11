Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico della FIGC e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Con lui arriva anche Leonardo come advisor. La nomina è stata confermata ufficialmente dopo l'accordo con il presidente della federazione. Maldini e Leonardo hanno condiviso esperienze al Milan. La decisione segue il progetto approvato dal presidente della federazione.

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale, arriva il sì al progetto di Malagò: con lui arriva anche Leonardo come advisor. Ora è ufficiale: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della FIGC e assumerà anche la presidenza del Club Italia. La svolta è stata annunciata dal presidente federale Giovanni Malagò all’ Ansa, al termine di giorni di attesa e riflessioni sul nuovo assetto dirigenziale della Nazionale. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. L’ex capitano del Milan ha accettato la proposta di Malagò e sarà chiamato a guidare il nuovo progetto azzurro dopo l’inevitabile rivoluzione del calcio italiano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Maldini direttore tecnico FIGC, ora è ufficiale: guiderà il nuovo Club Italia con Leonardo advisor! Il precedente dei due al Milan e il ‘favore ricambiato’

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