Paolo Maldini ha accettato l’incarico di direttore tecnico della nazionale italiana e presidente del Club Italia, confermando la sua presenza nel nuovo assetto della Federazione. La nomina arriva dopo l’accordo con il presidente della Figc e rappresenta un ruolo inedito per Maldini, che ha scelto di intraprendere questa strada. Con lui è stato confermato anche Leonardo, coinvolto nello stesso progetto. La decisione è stata annunciata ufficialmente dopo un periodo di trattative.

Paolo Maldini ha detto sì. Dopo una lunga attesa, l'ex Milan ha accettato la proposta del nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò, per un ruolo mai visto prima in Federazione che segna una svolta importante rispetto al passato. Diventerà infatti direttore tecnico e presidente del Club Italia, un compito di grande responsabilità perché contribuirà in modo concreto e attivo non solo alla scelta del nuovo ct, ma alla gestione dell'intera filiera azzurra. Con Maldini a sorpresa arriverà anche Leonardo nella qualità di advisor. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Maldini ha detto sì: sarà il nuovo dt azzurro e presidente del Club Italia. Con lui anche Leonardo

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