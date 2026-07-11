In provincia di Pistoia e Prato si registra un aumento del 26% delle denunce di malattie professionali rispetto all’anno precedente. I settori più colpiti sono edilizia, vivaismo e tessile. Nonostante i dati indicano un incremento, queste due province sono tra le ultime in regione per numero di segnalazioni. La crescita si riferisce ai casi comunicati nel periodo più recente disponibile.

Pistoia, 11 luglio 2026 – Pistoia e Prato tra le ultime in regione per numero di denunce, eppure l’ultimo dato disponibile parla comunque di un aumento rispetto all’anno precedente: +26%. Controtendenza insomma, ma l’attenzione dovuta è massima quand’è di malattie professionali che si parla. A riunire i soggetti coinvolti – esperti, istituzioni e imprese – è Cna Toscana Centro con la sua divisione Formazione e Sicurezza e Lavoro & Medicina c he nei giorni scorsi ha organizzato un convegno (“Prevenire le malattie professionali nelle Pmi di Pistoia e Prato”) per sviscerare il tema orientandosi tra numeri, normative e strumenti concreti a tutela della salute dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malattie professionali: impennata in provincia. Edilizia, vivaismo e tessile sono i settori più colpiti

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