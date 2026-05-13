Edilizia l' allarme di Cna | Più della metà dei lavori affidati a imprese fuori provincia
Secondo i dati pubblicati dalla Cassa edile di Ferrara al primo trimestre del 2026, più della metà dei lavori di edilizia affidati sono stati affidati a imprese non localizzate nella provincia. Le imprese di costruzioni iscritte alla Cassa edile del territorio sono 1.200, e si registra un aumento delle commesse che coinvolgono aziende provenienti da altre province. La situazione evidenzia un trend di esternalizzazione delle attività nel settore edile.
Il dato è evidente e indiscutibile, e viene da una fonte ufficiale, la Cassa edile di Ferrara. Le aziende di costruzioni iscritte alla Cassa – dato aggiornato al primo trimestre 2026 - sono 1.024: di queste, 537 arrivano da fuori provincia, soltanto 487, meno della metà, appartengono al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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