malattia peppino di capri le cause della morte

Peppino di Capri è morto a 87 anni nella sua casa sull’isola, circondato dalla famiglia. La causa della morte non è stata resa nota. L’artista, figura storica della musica italiana, si è spento nella sua residenza di Villa Castiglione. La notizia ha suscitato commozione tra fan e colleghi. La sua scomparsa è stata confermata dai familiari.

Peppino di Capri si è spento all’età di 87 anni dopo aver fatto la storia della musica italiana. L’artista è scomparso nella sua amatissima isola, a Villa Castiglione, circondato dall’affetto dei suoi cari. La malattia di Peppino di Capri. La notizia della morte di Peppino di Capri ha sconvolto il mondo della musica e non solo. L’artista, grande interprete e pianista raffinato, ha d’altronde segnato la storia della canzone italiana e ha scritto ottant’anni di musica, nel nostro Paese e all’estero. Un artista senza pari che, secondo quanto si apprende, era malato da tempo. Le cause precise della morte non sono state divulgate dalla famiglia che ha scelto di mantenere la privacy. 🔗 Leggi su Dilei.it

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