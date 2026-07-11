Dai classici melodici ai successi sanremesi, il percorso musicale dell’artista nato a Capri, tra successi e due vittorie a Sanremo Basta il titolo di "Champagne" per evocare un pezzo di storia della canzone italiana. Nel racconto del repertorio di Peppino di Capri, artista nato come Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Peppino di Capri, le canzoni che hanno segnato la musica italiana: da Champagne a St. Tropez Twist a Malatia

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Addio Peppino Di Capri: il rinnovatore della canzone italiana che divenne classico

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È morto Peppino di Capri, il cantautore era malato da tempo. Tra i suoi successi “E mo e mo”, “Roberta”, “Let’s Twist Again” e “St. Tropez Twist”È morto stamattina all’età di 87 anni il cantautore italiano Peppino di Capri, nell’isola di residenza.

Temi più discussi: Peppino Di Capri morto dopo lunga malattia: il cantante di Champagne aveva 87 anni; È morto Peppino di Capri; Peppino di Capri morto, addio al re della melodia italiana. Aveva 87 anni; Musica in lutto: è morto Peppino Di Capri.

Morte Peppino Di Capri, il VIDEO della sua vittoria al Festival di Sanremo 1973 con 'Un grande amore e niente più' x.com

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