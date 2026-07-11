Magnifica Humanitas | a San Paolo d’Argon Cisl e Acli si interrogano su lavoro e intelligenza artificiale

A San Paolo d’Argon, Cisl e Acli Bergamo hanno organizzato un incontro dedicato all’enciclica di Leone XIII, concentrandosi su lavoro e comunicazione. La discussione si è focalizzata sull’impatto dell’intelligenza artificiale, che sta influenzando la vita quotidiana. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti delle organizzazioni sociali e ha affrontato le sfide e le opportunità legate all’automazione e alle nuove tecnologie nel contesto lavorativo. Nessun dettaglio su eventuali interventi o conclusioni dell'incontro.

“Magnifica Humanitas”: all’enciclica di Leone XIV è dedicato un incontro promosso da Cisl e Acli Bergamo, per riflettere insieme sui temi proposti, a partire da lavoro e comunicazione, con particolari riferimenti all’avvento dell’Intelligenza artificiale, tematica che ormai tocca quotidianamente la vita di ognuno. “Abbiamo ritenuto importante e utile riflettere insieme sui temi posti dalla nuova enciclica ritenendola un’importante fonte di ispirazione per credenti e non credenti – dice Francesco Corna, segretario generale di CISL Bergamo. Questo momento storico particolarmente turbolento, portatore di grandi trasformazioni ci pone delle grandi sfide culturali, sociali, ambientali, economiche e politiche, che ci interrogano sul ruolo e sulle azioni che come uomini e come cislini dobbiamo intraprendere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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