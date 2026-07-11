Francesca Vecchioni e Sara hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia intima, circondate dall’affetto di parenti e amici stretti. Roberto Vecchioni, padre di Francesca, ha partecipato alla cerimonia, esprimendo pubblicamente il suo sostegno e benedizione. La cerimonia si è svolta in un contesto riservato, senza presenze di mezzi di comunicazione o pubblico. Nessun dettaglio è stato reso noto riguardo alla data o al luogo dell’evento.

Francesca Vecchioni e Sara hanno coronato il loro amore con una cerimonia intima, sostenute dall’affetto di Roberto Vecchioni e delle persone più care. Leggi anche: Tanta paura per Roberto Vecchioni: il grave malore, il ricovero e il rischio di non farcela, come sta adesso L’amore di un genitore può diventare una presenza discreta, capace di accompagnare senza giudicare e sostenere senza imporre condizioni. Roberto Vecchioni ha mostrato questo atteggiamento davanti a un momento particolarmente importante nella vita della figlia Francesca. La donna ha infatti sposato Sara, compagna con cui condivide da circa sei anni un legame costruito lontano dalla grande esposizione pubblica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Magari tutti i padri fossero come Roberto Vecchioni: così benedice l’amore della figlia Francesca e sua moglie Sara

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