Roberto Vecchioni il matrimonio della figlia Francesca | Per me l’amore ha un nome e si chiama Sara

Da lapresse.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Francesca Vecchioni, figlia del cantautore, si è sposata con una donna di nome Sara. Francesca è attivista per i diritti umani e presidente di una fondazione dedicata alla promozione della diversità. Roberto Vecchioni ha commentato la cerimonia e ha affermato che per lui l’amore ha un nome, riferendosi alla relazione di sua figlia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Francesca Vecchioni ha sposato la sua Sara. La figlia del cantautore Roberto Vecchioni è attivista per i diritti umani ed è presidente della Fondazione Diversity. “Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati. Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara. Grazie a tutte le persone che erano qua con noi, grazie a Monica Cirinnà per aver officiato il nostro matrimonio, grazie alle mie figlie, ai nostri genitori, alle nostre famiglie e grazie a mia moglie. Grazie chi, come noi, continua a credere nell’amore”, ha scritto la donna su Instagram a corredo di un video in cui si vede Francesca Vecchioni con il padre. “Noi siamo molto felici ma eravamo felici anche prima – dice invece il cantautore – soltanto che prima eravamo un pò distanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roberto vecchioni il matrimonio della figlia francesca per me l8217amore ha un nome e si chiama sara
© Lapresse.it - Roberto Vecchioni, il matrimonio della figlia Francesca: “Per me l’amore ha un nome e si chiama Sara”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Francesca Vecchioni si è sposata, papà Roberto: “La felicità viene dal casino”Francesca Vecchioni ha annunciato di aver celebrato un’unione civile con la compagna Sara, dopo circa sei anni di fidanzamento.

Francesca Vecchioni si è sposata. E papà Roberto scherza: “La felicità viene dal casino”Francesca Vecchioni si è sposata, con il padre che ha commentato scherzosamente che la felicità deriva dal caos.

Argomenti più discussi: Francesca Vecchioni sposa la compagna Sara: la ‘benedizione’ ironica del padre Roberto; Roberto Vecchioni compie 83 anni: due mogli, la tragedia del figlio e il periodo di stop alla musica.

roberto vecchioni roberto vecchioni il matrimonioFrancesca Vecchioni si è sposata: il video con papà Roberto che ironizza: La felicità viene dal casinoL’unione civile, si è tenuta nella casa di famiglia, a Desenzano del Garda. L’ha officiata Monica Cirinnà, poi il party a bordo piscina ... msn.com

roberto vecchioni roberto vecchioni il matrimonioRoberto Vecchioni, la figlia Francesca si sposa con la compagna Sara. La benedizione del padre: Il matrimonio? E' un casino, ma siamo felici...Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati. Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara. Grazie ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web