Francesca Vecchioni, figlia del cantautore, si è sposata con una donna di nome Sara. Francesca è attivista per i diritti umani e presidente di una fondazione dedicata alla promozione della diversità. Roberto Vecchioni ha commentato la cerimonia e ha affermato che per lui l’amore ha un nome, riferendosi alla relazione di sua figlia.

Francesca Vecchioni ha sposato la sua Sara. La figlia del cantautore Roberto Vecchioni è attivista per i diritti umani ed è presidente della Fondazione Diversity. “Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati. Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara. Grazie a tutte le persone che erano qua con noi, grazie a Monica Cirinnà per aver officiato il nostro matrimonio, grazie alle mie figlie, ai nostri genitori, alle nostre famiglie e grazie a mia moglie. Grazie chi, come noi, continua a credere nell’amore”, ha scritto la donna su Instagram a corredo di un video in cui si vede Francesca Vecchioni con il padre. “Noi siamo molto felici ma eravamo felici anche prima – dice invece il cantautore – soltanto che prima eravamo un pò distanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roberto Vecchioni, il matrimonio della figlia Francesca: “Per me l’amore ha un nome e si chiama Sara”

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