Francesca, figlia del cantante, ha sposato la sua compagna Sara. La cerimonia è stata officiata da Monica Cirinnà. Durante l’evento, Francesca ha condiviso un messaggio rivolto al padre, dicendo che entrambi sono ora sposati. Un video mostra il padre felice mentre commenta il matrimonio con parole affettuose. La sposa e la famiglia sono apparse in momenti di festa e gioia durante la cerimonia.

Francesca, primogenita di Roberto Vecchioni, è convolata a nozze con Sara, la sua compagna. Tenero il video con il padre felice del grande passo “Da oggi abbiamo una cosa in comune, siamo entrambi sposati”,con queste paroleFrancesca, figlia di Roberto Vecchioni, annuncia di aver sposato la sua compagna Sara.Pubblica un video in cui è con suo padre, felice che sua figlia abbia deciso di compiere questo grande passo e sperando che le cose per loro vadano sempre al meglio. Un video ironico ma pieno di dolcezza. I due hanno un legame molto stretto ed emerge molto dal video pubblicato. “Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roberto Vecchioni, sua figlia Francesca ha sposato Sara. Monica Cirinnà la celebrante

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