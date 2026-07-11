Giorgia Meloni nella lista nera per la morte di Khamenei | spunta in camicia arancione con Trump e Netanyahu sulla stampa iraniana

Il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una lista nera con le immagini di leader internazionali, tra cui Giorgia Meloni, Trump e Netanyahu, ritenuti responsabili della morte dell’ayatollah Ali Khamenei. La pubblicazione mostra Meloni in camicia arancione, affiancata a Trump e Netanyahu, sulla stampa iraniana. La lista include anche altre figure politiche, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle accuse.

Il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una sorta di «lista nera» con le immagini dei leader che vengono indicati come presunti responsabili della morte dell’ayatollah Ali Khamenei. Tra le persone raffigurate compare anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rappresentata con un’uniforme arancione da carcerata, insieme ad altri leader occidentali e a esponenti israeliani e statunitensi. Da Trump a Netanyahu: la lista nera. La pubblicazione è arrivata nello stesso giorno in cui è stato diffuso un messaggio scritto dal figlio di Khamenei, Mojtaba, nel quale vengono annunciate ritorsioni contro gli assassini del padre e si fa riferimento alla « vendetta » per la sua morte. 🔗 Leggi su Open.online

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Su un quotidiano di Teheran Meloni con la tuta arancione da detenuta: Nella lista nera

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