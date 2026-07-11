Uno studio ha cercato di quantificare il tempo necessario per dimenticare un ex. La ricerca fornisce una risposta concreta, anche se i dettagli specifici non sono stati divulgati. Nel frattempo, spesso amici e parenti consigliano frasi fatte che, sebbene benevoli, non sempre aiutano a superare la rottura. L’articolo sottolinea come queste parole possano risultare poco efficaci, anche se le intenzioni sono di conforto.

Forse l’unica cosa peggiore di una rottura amorosa sono gli amici e i parenti che vi sommergono di frasi fatte. È vero, le intenzioni sono delle più nobili, ma il risultato in genere non è particolarmente soddisfacente. E se anche voi siete stati vittime della frase “il tempo cura tutte le ferite”, probabilmente vi siete anche resi conto che il tempo sembra prendersela comoda. L’unica cosa certa è che non esiste alcun manuale a prova di “vabeh, gli scrivo per sapere come sta”. No, neanche i calcoli matematici necessari per individuare il giorno e il minuto esatto in cui il vostro cervello dimenticherà automaticamente l’ex partner riescono ad essere efficaci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma quanto tempo serve per dimenticare un ex? Uno studio riesce a darci una risposta concreta

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Multi SubShe saved a serpent, he returned as a man—and avenged her.

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