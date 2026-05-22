Quanto allenamento serve davvero per far star bene il cuore? La risposta sorprendente è in uno studio
Uno studio recente ha analizzato quanto esercizio fisico sia necessario per mantenere il cuore in salute. I ricercatori hanno scoperto che correre una maratona ogni settimana non basta a garantire una protezione significativa contro le malattie cardiovascolari. I risultati mostrano che l'intensità e la frequenza dell'attività fisica devono essere più adeguate rispetto a un singolo evento di lunga durata. L'indagine ha coinvolto diversi soggetti e ha monitorato i loro livelli di salute cardiovascolare in relazione agli sforzi fisici svolti.
Correre una maratona ogni settimana non sarebbe sufficiente per ottenere una protezione sostanziale contro le malattie cardiovascolari. È questa la conclusione sorprendente di una nuova ricerca che sta facendo discutere la comunità scientifica internazionale, mettendo in discussione le convinzioni consolidate sull’esercizio fisico e la salute del cuore. Lo studio, pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, è stato condotto da ricercatori della Macao Polytechnic University in Cina e altri istituti di ricerca. Gli scienziati hanno analizzato i dati di circa 17.000 persone di mezza età nel Regno Unito, partecipanti al progetto UK Biobank, un’iniziativa a lungo termine che monitora la salute della popolazione britannica. 🔗 Leggi su Cultweb.it
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