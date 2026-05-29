a cosa serve il tempo ma quanto fa male vedere troppe cose in anticipo

Una donna colombiana è stata sequestrata, drogata e stuprata per tre giorni in un edificio abbandonato a Tor Cervara. L'edificio è stato descritto come un luogo frequentato da persone senza fissa dimora e criminali. L’episodio è stato riferito al nostro giornale senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle modalità dell’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha coinvolto un gruppo di persone clandestine, secondo quanto raccontato.

Questa mattina il nostro giornale vi racconta un incubo, un autentico film dell'orrore: una povera donna colombiana sequestrata, drogata, stuprata per tre interminabili giorni a Tor Cervara da un branco di clandestini dentro uno stabile abbandonato divenuto un ricettacolo di sbandati e criminali. Il 19 maggio scorso, dieci giorni fa, avevamo sollevato il caso Tor Cervara (trovate la pagina de Il Tempo: carta canta, come si dice), dando voce alla sacrosanta e giustificatissima paura dei residenti. Così come l'11 dicembre scorso (di nuovo: avete tutto sott'occhio nell'edizione di oggi) avevamo titolato «Roma caput stupri»: numeri e precedenti parlano purtroppo chiaro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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