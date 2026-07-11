Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha pubblicato un video su TikTok in cui mostra la sua fidanzata, rispondendo alla domanda “Ma il fidanzatino?”. La didascalia del video riprende questa domanda, spesso rivolta ai giovani dai familiari. La ragazza ha scelto di condividere pubblicamente questa parte della sua vita sui social, dopo aver fatto coming out.

“Ma il fidanzatino?”. È questa la descrizione che Chiara Capitta ha messo in sovrimpressione all’ultimo video postato sul proprio profilo TikTok. Una domanda tra le più comuni che spesso i più giovani si sentono porre dai parenti, impazienti di vederli sistemati. Chiara, figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, ha deciso di giocare la carta dell’ironia e si è mostrata in compagnia di una ragazza che le dà un tenero bacio sul viso mentre in sottofondo si sentono le note di “Surprise Surprise”, brano usato in senso altrettanto ironico. L’amore libero di Chiara Capitta. D’altronde la 26enne già in passato aveva fatto sapere di potersi innamorare tanto di un uomo quanto di una donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma il fidanzatino? Sorpresa!”: la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, presenta la fidanzata sui social dopo il coming out

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