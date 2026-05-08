Chi è Sole Galanti moglie di Giorgio Capitta | la nuora di Lorella Cuccarini è la sua stylist

Sole Galanti è la moglie di Giorgio Capitta, nato da Lorella Cuccarini e Silvio Capitta. La coppia si è unita in matrimonio il 2 maggio a Sabaudia. Sole Galanti è anche la stylist di Lorella Cuccarini, sua suocera.

Sole Galanti è la moglie di Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini e Silvio Capitta. I due si sono sposati il 2 maggio a Sabaudia. La sposa lavora come brand consultant e stylist: è lei ad occuparsi dei look della suocera nelle occasioni pubbliche e anche a Sanremo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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