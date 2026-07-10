Negli ultimi giorni un breve video pubblicato sui social ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti, riaccendendo la curiosità sulla vita privata della figlia di uno dei volti più amati della televisione italiana: Lorella Cuccarini. Una clip di pochi secondi, una didascalia ironica e un trend diventato virale su TikTok sono bastati per far nascere nuove indiscrezioni su una relazione sentimentale che, questa volta, sembrerebbe essere stata mostrata senza particolari timori da Chiara Capitta. La 26enne, terzogenita della conduttrice, già finita sotto i riflettori negli ultimi anni per aver raccontato con grande naturalezza il proprio percorso personale, è apparsa in compagnia di una coetanea in un filmato pubblicato sul suo profilo TikTok, seguito da oltre 31 mila persone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Siete bellissime”. Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini, presenta la fidanzata

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