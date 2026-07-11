È morto a 62 anni Paolo Pantani, ex dipendente comunale di Calcinaia. Aveva lavorato in municipio come operaio e successivamente come membro dello staff del sindaco. La notizia è stata comunicata attraverso il sito ufficiale del Comune, che ha pubblicato un ricordo in sua memoria. La scomparsa è stata accolta con dolore dalla comunità locale.

CALCINAIA È scomparso all’età di 62 anni Paolo Pantani, ex dipendente comunale di Calcinaia. Sul sito del Comune è stato pubblicato un commovente ricordo del sessantaduenne che aveva lavorato in Comune prima come operaio e poi come componente dello staff del sindaco. "E’ scomparso il nostro amico ed ex collega Paolo Pantani – si legge – Lo ha fatto lottando per oltre un anno contro un male infido aiutato dalla cura e dall’infaticabile supporto di Cinzia, sua moglie. La vita lavorativa di Paolo è legata a doppio filo con quella del nostro Comune. Dapprima come operaio poi come dipendente della segreteria del sindaco, Paolo ha saputo farsi benvolere da tutti gli amministratori e dai suoi ex colleghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto in Comune per la morte dell’ex dipendente Paolo Pantani

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