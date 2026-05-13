La morte di Marco Pantani ha suscitato diverse ipotesi, tra cui quella di un possibile coinvolgimento della camorra. Tuttavia, la Procura di Trento ha deciso di chiedere l’archiviazione del procedimento, ritenendo non fondate le accuse di un ruolo legato alla criminalità organizzata. La vicenda si concentra ora su altri aspetti della vicenda, senza ulteriori approfondimenti sul coinvolgimento di soggetti esterni.

La Procura di Trento ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta su Marco Pantani, non riscontrando prove sufficienti sul ruolo della camorra nella sua esclusione dal Giro 1999 e nella successiva morte. Nonostante le anomalie dei test, il tempo trascorso e la prescrizione dei reati hanno impedito la formulazione di capi d’accusa certi contro gli indagati. L'inchiesta della Procura di Trento sul caso Marco Pantani Le motivazioni dei magistrati sulla morte del ciclista La richiesta di archiviazione L’inchiesta della Procura di Trento sul caso Marco Pantani La Procura di Trento ha presentato istanza di archiviazione per l’indagine relativa al presunto intervento della criminalità organizzata nel Giro d’Italia 1999.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marco Pantani e il presunto ruolo della camorra nella morte, perché la Procura ha chiesto l'archiviazione

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