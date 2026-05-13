Il mondo del calcio toscano si trova in lutto per la scomparsa di Paolo Ricci, figura di rilievo nel panorama sportivo della regione. Ricci, noto per aver dedicato gran parte della sua vita allo sport, era riconosciuto come uno dei personaggi più rappresentativi del calcio fiorentino e toscano. La sua morte ha suscitato un forte cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori.

Il calcio fiorentino e toscano è in lutto per la scomparsa di Paolo Ricci, uno dei suoi personaggi storici. Ricci, classe 1951, era presidente della Floriagafir società del viale Malta al Campo di Marte, stimato e apprezzato per la sua competenza e professionalità calcistica. Di grande affetto e partecipazione le parole della dirigenza dei club Floriagafir e Floria che collaborano a stretto contatto: "Un abbraccio infinito per la perdita del nostro presidente Paolo Ricci,che è stato il cuore pulsante, l’anima e il fulcro di un intero panorama calcistico. Un uomo fantastico a cui tutti hanno voluto bene per la sua passione instancabile, la sua integrità e quel sorriso che non mancava mai sui campi di Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio in lutto per la morte di Paolo Ricci: "Ha dedicato la sua vita allo sport"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lucca dice addio a Giuseppe Bulleri: "Ha dedicato la sua vita alla città"Lucca, 8 aprile 2026 - Lutto nel mondo della cultura cittadina per la morte di Giuseppe Bulleri, 76 anni, amministratore della Domus Romana di via...

Angelica Bove ha una storia tragica alle spalle: la morte dei genitori ha sconvolto la sua vitaDal parto quadrigemellare al successo musicale: ecco la storia intensa della giovane voce romana Angelica Bove, grande promessa della musica italiana.

Argomenti più discussi: Calcio in lutto per la morte di Paolo Ricci: Ha dedicato la sua vita allo sport; Firenze: si è spento Paolo Ricci, ex calciatore e allenatore – Aveva ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo; Lutto nello sport fiorentino: è morto Paolo Ricci, aveva 74 anni; Calciatore professionista, poi allenatore e dirigente: il mondo del calcio piange Paolo Ricci.

?Lutto nel calcio dilettantistico toscano, ci ha lasciato il presidente della Floriagafir Paolo Ricci. #calciopiu x.com

Lutto nello sport fiorentino: è morto Paolo Ricci, aveva 74 anniÈ scomparso all'età di 74 anni Paolo Ricci, figura storica del calcio fiorentino e toscano. Ex portiere professionista, allenatore, dirigente sportivo e ... gonews.it