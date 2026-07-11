Clima surreale alla notizia della morte. Le ultime interviste sul suo rapporto con Capri e sulla sua infanzia: “Iniziai quasi per caso, quando morì la nonna della cantante di un gruppo musicale”. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it

© Napoli.repubblica.it - La Capri di Peppino, tra tramonti, lumache e sapori. “Era il nostro ambasciatore”

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È morto Peppino di Capri, il cantautore era malato da tempo. Tra i suoi successi “E mo e mo”, “Roberta”, “Let’s Twist Again” e “St. Tropez Twist”È morto stamattina all’età di 87 anni il cantautore italiano Peppino di Capri, nell’isola di residenza.

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Temi più discussi: È morto Peppino di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento; Peppino Di Capri morto dopo lunga malattia: il cantante di Champagne aveva 87 anni; È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; Peppino Di Capri: champagne, Beatles e tre figli. Tutta la vita (mai banale) del re del Festival di Napoli.

Come è morto Peppino di Capri: la lunga malattia e l'addio a Villa Castiglione, nella sua amata isola x.com

RIP Peppino di Capri reddit

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