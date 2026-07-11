Lupo avvistato vicino ai Giardini Margherita | l’animale rovista tra i rifiuti a pochi passi dalle case il video choc

Notizia in breve

Un lupo è stato avvistato nuovamente vicino ai Giardini Margherita, in via di Barbiano, a circa un chilometro dall’area verde. L’animale è stato ripreso mentre rovistava tra i rifiuti a pochi passi dalle abitazioni. Il video dell’avvistamento è stato diffuso, mostrando l’animale in cerca di cibo tra i rifiuti lungo la strada. Non ci sono segnalazioni di aggressioni o incidenti collegati alla presenza del lupo. La zona è stata monitorata dalle autorità.