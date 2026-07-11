Lupo avvistato vicino ai Giardini Margherita | l’animale rovista tra i rifiuti a pochi passi dalle case il video choc
Un lupo è stato avvistato nuovamente vicino ai Giardini Margherita, in via di Barbiano, a circa un chilometro dall’area verde. L’animale è stato ripreso mentre rovistava tra i rifiuti a pochi passi dalle abitazioni. Il video dell’avvistamento è stato diffuso, mostrando l’animale in cerca di cibo tra i rifiuti lungo la strada. Non ci sono segnalazioni di aggressioni o incidenti collegati alla presenza del lupo. La zona è stata monitorata dalle autorità.
Bologna, 11 luglio 2026 – Un lupo è stato avvistato nuovamente in via di Barbiano, a poca distanza da via degli Scalini e a circa un chilometro dai Giardini Margherita. Non è la prima volta che l'animale durante la notte rovescia i bidoni per la raccolta dell'umido in cerca di cibo. La segnalazione del residente. Nel video, girato da un residente, si vede il lupo - attorno all'una e mezza, nei pressi del civico 26 -, portare un sacchetto di rifiuti verso il bosco, a pochi passi dalle abitazioni. https:www.ilrestodelcarlino.itvideolupo-in-via-di-barbiano-a-bologna-a-poche-centinaia-di-metri-dai-giardini-margherita-bvoggmr5 Anche nei mesi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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