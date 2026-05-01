Al lupo al lupo ma è tutto vero | prima l' avvistamento a pochi passi dalle case poi la predazione

Venerdì 29 aprile, alcuni residenti di Deggiano in Val di Sole hanno segnalato di aver avvistato un lupo a poca distanza dalle case. Successivamente, sono stati resi noti anche dettagli riguardanti un episodio di predazione nella stessa zona. Le testimonianze e le immagini scattate durante l’evento sono state condivise con le autorità locali. La presenza del predatore in questa zona è stata confermata dalle verifiche sul campo.

Un lupo a pochi passi dall’abitato di Deggiano in Val di Sole: è successo giovedì 29 aprile, con alcuni cittadini che hanno visto e immortalato il predatore. A distanza di poche ore, più precisamente ieri, venerdì 30 aprile, a Rabbi, sulla strada che dalla frazione di Penasa porta a Stablum, si è.🔗 Leggi su Trentotoday.it Vita da Carlo, Rubini e l’amicizia con Verdone: «Da Al lupo al lupo fino a oggi, ci divertiamo» Notizie correlate Capriolo sbranato a pochi passi dalle case: scatta l’allarme lupo in paeseAllerta lupo ad Angolo Terme, dove nelle scorse ore è stato segnalato un episodio di probabile predazione a ridosso del centro abitato. Leggi anche: Lupo, avvistamento a Ponte Sasso. Il sindaco detta nuove regole Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al lupo, al lupo! Ma attenzione a non confonderlo con altre razze canine; Ho incontrato degli allevatori che detestavano i lupi e, tuttavia, ne avevano uno in casa. Un cane. Il lungo viaggio di Adam Weymouth sulle orme socio-culturali del lupo. Il racconto a L'Altramontagna; In bocca al lupo, Tommaso!; Premio ITAS del Libro di Montagna, Il lupo solitario di Adam Waymouth vince 52a edizione. Attenti al lupo, cresce la paura in tutto il Paese. Le regioni all’attacco, serve un piano nazionale degli abbattimentiAttenti al lupo. Lucio Dalla, profetico, ha anticipato l’avvertimento già 35 anni fa con una fiaba musicale che metteva in guardia dai pericoli della vita personificati appunto dal lupo. Ora ... blitzquotidiano.it In bocca al lupo per tutto.... Gf, storia al capolinea tra Shaila Gatta e Lorenzo SpolveratoVolano ancora stracci tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Questa volta, però, la loro storia sembra davvero essere arrivata ad un punto di non ritorno. Tutto è accaduto diverse ore fa, quando i due ... ilgiornale.it Titolo: L'impronta del lupo Autore: Jo Nesbo - facebook.com facebook