Una bambina di 4 anni è stata attaccata da un lupo nella serata del 9 luglio vicino agli impianti sportivi di Arrone, in provincia di Terni. La piccola è stata trascinata per alcuni metri dall’animale. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, e le autorità hanno avviato una caccia all’animale, che era stato già avvistato in zona in precedenza. La bambina è stata trasportata in ospedale per le cure necessary.

Una bambina di 4 anni è stata aggredita e trascinata per qualche metro da un lupo nella serata del 9 luglio 2026 nei pressi degli impianti sportivi di Arrone, in provincia di Terni. Le urla della madre e dei presenti hanno messo in fuga il predatore, consentendo alla piccola di cavarsela con lievi graffi e un forte shock. Il sindaco Fabio Di Gioia ha annunciato l’attivazione di una task force per catturare l’animale. Una bambina di 4 anni aggredita da un lupo ad Arrone Una bambina di 4 anni è stata aggredita da un lupo nella serata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, nel comune di Arrone, in provincia di Terni. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 21:30 nei pressi dell’area dei giardini e degli impianti sportivi della cittadina della Valnerina, dove la piccola stava giocando. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambina di 4 anni aggredita da un lupo ad Arrone vicino Terni, caccia all'animale: era già stato avvistato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Avvistato un lupo in tangenziale Sud: è caccia all'animaleNelle ultime ore, un animale selvatico è stato avvistato sulla tangenziale Sud di Brescia, attirando l’attenzione di residenti e forze dell’ordine.

Bimba aggredita da un animale, grande paura ai giardini. Il sindaco: “È stato un lupo”Nella serata di giovedì 9 luglio, nei giardini pubblici di Arrone, una bambina di circa 4 anni è stata attaccata da un animale selvatico.

Temi più discussi: Bimba di 4 anni rischia di annegare a Leini. I bagnini: Guardava in basso, ci siamo tuffati subito; Legge 104 per bambini con disabilità: agevolazioni, permessi e come richiederla; Attimi di paura in piscina a Leini: bambina di quattro anni rischia di annegare ma viene salvata dai due bagnini; Roma, ruba lo zainetto a una bambina di 4 anni al parco. La mamma: Mia figlia piangeva e lui è scappato.

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori che sono rimasti feriti nello schiant x.com

Bambina di 4 anni aggredita mentre gioca: Un lupo l'ha trascinata per alcuni metri, paura in paeseAttimi di paura giovedì sera ad Arrone, piccolo comune della Valnerina, in provincia di Terni, dove una bambina di 4 anni è stata aggredita ... msn.com

Arrone, bimba di 4 anni aggredita probabilmente da un lupo: Casi rarissimi, ma se confermato va rimossoAd Arrone, in Umbria, una bimba di 4 anni è stata aggredita da un animale ritenuto un lupo. Per lo zoologo Marco Antonelli prima servono conferme sull’identità e la dinamica, poi bisogna intervenire a ... fanpage.it